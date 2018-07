Esporte Kerber bate Serena, adia feitos de rival e fatura título de Wimbledon pela 1ª vez A tenista alemã venceu a americana por 2 sets a 0, com duplo 6/3, em apenas uma hora e cinco minutos

Na final entre duas ex-líderes do ranking mundial, neste sábado (14), em Londres, Angelique Kerber levou a melhor sobre Serena Williams. A tenista alemã venceu a norte-americana por 2 sets a 0, com duplo 6/3, em apenas 65 minutos, e conquistou pela primeira vez em sua carreira o título do Torneio de Wimbledon. Atual décima colocada da listagem da WTA e 11ª cabeç...