Esporte Keké rompe ligamento do joelho e fica fora da temporada do Vila Nova Além do atacante, o Tigre já havia perdido o zagueiro Brunão, que também fez cirurgia de joelho

O atacante Keké, de 22 anos, está fora da temporada no Vila Nova. O jogador sofreu lesão grave no joelho direito e terá de ser submetido a cirurgia e a recuperação deve levar cerca de seis meses. O jogador rompeu o ligamento cruzado do joelho direito ao pisar em falso no treinamento de quinta-feira. Com isso, o jogador passou por exames detalhados que constataram a cont...