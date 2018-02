Keké deve ter chance no Tigre

De olho na partida decisiva da próxima quinta-feira contra o Joinville, pela Copa do Brasil, o Vila Nova deverá ter time misto no Campeonato Goiano mais uma vez. Apesar de ser considerado reserva no atual elenco, o atacante Keké é o jogador que disputou mais jogos pelo Tigre na temporada e está cotado para ser titular contra o Rio Verde, domingo, no Serra Dourada. M...