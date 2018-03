Keké celebra boa fase no Vila Nova

Pela segunda partida seguida do Vila Nova na Copa do Brasil, o atacante Keké deixou sua marca para ajudar o Tigre a conquistar um resultado importante na competição nacional. Autor do gol que iniciou a reação colorada contra o Joinville, o camisa 16 do clube goiano deixou sua marca novamente nesta quarta-feira, pela partida de ida contra o Ferroviário, pela 3ª fase do torneio.

"Estou muito feliz mais uma vez por ajudar o time dentro de campo. Tudo isso que vem acontecendo é fruto de muito trabalho durante os treinos", frisou Keké, após o empate (1 a 1) com o clube cearense, fora de casa.

"O empate foi um resultado muito importante. Sabemos o que representa uma classificação à próxima fase. Apesar do empate, temos convicção que o jogo da volta será duríssimo. Temos a Aparecidense no fim de semana e depois temos que estar com o nível de concentração muito alto para carimbar essa passagem de fase diante do nosso torcedor", analisou o jogador colorado, autor de 3 gols em 12 jogos realizados pelo clube.

Segundo Keké, o atual momento pelo Vila Nova é um momento especial em sua carreira. Muito pelos gols que passou a marcar pelo clube goiano. “Quero continuar trabalhando e aos poucos conquistando meu lugar. O Hemerson (Maria) sempre nos diz que não existe titular e reserva e por isso temos que estar sempre prontos porque a oportunidade pode aparecer a qualquer momento. Fui feliz hoje (ontem) mas esse resultado é de um grupo muito forte e que sabe o que quer", enfatizou o jogador.

Antes da segunda partida contra o Ferroviário, no dia 15 de março, o Vila Nova volta suas atenções para a disputa do Campeonato Goiano. Neste domingo (4), a equipe colorada enfrenta a Aparecidense em duelo direto pela primeira colocação do Grupo B do Goianão 2018. O duelo válido pela 11ª rodada será realizado no Estádio Serra Dourada, às 17 horas.