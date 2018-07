Esporte Kane diz que 'poucos esperavam' ver Inglaterra nas quartas de final Neste sábado (7), os ingleses enfrentam a Suécia por uma vaga entre os quatro melhores do Mundial

O atacante Harry Kane, artilheiro da Copa do Mundo, com seis gols, acredita que poucos esperavam a Inglaterra chegasse às quartas de final do Mundial da Rússia. A equipe se classificou em segundo lugar no grupo que tinha Bélgica, Panamá e Tunísia e eliminou a Colômbia nos pênaltis nas oitavas de final. "Acho que poucos esperavam que nosso time chegasse até aqui. Acho q...