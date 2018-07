Esporte Kane diz que artilharia da Copa significaria ajudar a Inglaterra no torneio O atacante é o artilheiro do Mundial com 5 gols, em dois jogos

Harry Kane crê que as boas atuações individuais dele acompanham o bom desempenho da Inglaterra, por isso não é tímido em admitir que gostaria de ser o artilheiro da Copa do Mundo. Neste momento, o atacante ocupa a liderança desse ranking, com cinco gols marcados nas duas partidas que disputou no torneio. "Claro que seria fantástico conquistar esse prêmio. A maio...