Esporte Juventus contrata em definitivo Douglas Costa até 2022 O clube italiano pagou 40 milhões de euros (R$ 185,5) ao Bayern de Munique

A Juventus anunciou nesta quinta-feira (7) a aquisição em definitivo do brasileiro Douglas Costa. Após se destacar na última temporada pelo clube, no qual atuou emprestado pelo Bayern de Munique, o jogador viu o time italiano desembolsar 40 milhões de euros (R$ 185,5 milhões) para comprá-lo. A confirmação do negócio foi feita pela própria Juventus nesta quinta. O c...