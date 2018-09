Esporte Juventus bate Parma e vence 3ª na Itália; Cristiano Ronaldo segue sem marcar gol Com a vitória, o time de Turim chegou aos 9 pontos e lidera a competição

A Juventus teve trabalho neste sábado, mas segue com 100% de aproveitamento neste início de Campeonato Italiano. Mesmo com o craque português Cristiano Ronaldo ainda sem marcar um gol sequer nas três primeiras rodadas, o time de Turim derrotou o Parma por 2 a 1, no estádio Enio Tardini, na cidade de Parma, e está agora na liderança isolada da competição, na qual busca o...