Juventus abre 2 a 0 em 8 minutos, mas cede empate ao Tottenham

Parecia que a terça-feira seria totalmente da Juventus. Em menos de oito minutos, com dois gols de Higuaín, o time mandante abriu 2 a 0 em Turim. Mas, com direito depois a pênalti desperdiçado pelo atacante argentino, o Tottenham reagiu, empatou por 2 a 2 e obteve um grande resultado no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa.

Assim, para o jogo da volta que será no dia 7 de março, no estádio de Wembley, em Londres, o Tottenham pode até empatar por 0 a 0 ou 1 a 1 que garantirá uma vaga nas quartas de final. À Juventus, resta ganhar ou empatar por um resultado maior do que 2 a 2 - se o placar se repetir, o duelo irá para a prorrogação.

No outro confronto do dia, o Manchester City massacrou o Basel, no estádio St. Jakob-Park, na cidade da Basileia, na Suíça. Marcou os seus gols na hora que quis e aplicou uma goleada por 4 a 0, que deixou bem encaminhada a vaga às quartas de final da competição.

No dia 7 de março, desta vez no Etihad Stadium, em Manchester, o time comandado pelo técnico espanhol Pep Guardiola terá o luxo de jogar até por uma derrota de três gols de diferença para se classificar. Será uma missão das quase impossíveis para o Basel, tamanha a diferença técnica entre as duas equipes mostrada nesta terça-feira.