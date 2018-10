Esporte Justiça suíça nega recurso de Guerrero, que segue punido e sem poder jogar Atleta conseguiu liberação para jogar a Copa do Mundo 2018, na Rússia, onde fez um gol, mas acabou sendo impedido de jogar pelo novo clube, o Internacional

Uma vez mais a defesa do jogador Paolo Guerrero tentou reverter sua punição na Justiça da Suíça e, uma vez mais, o apelo foi negado. Nesta segunda-feira (1), o Tribunal Federal do país europeu emitiu uma decisão em que nega o pedido para que a suspensão do atacante peruano seja interrompida. O atleta havia solicitado um efeito suspensivo para evitar sua punição, o que ...