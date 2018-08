Esporte Justiça suíça derruba efeito suspensivo e Guerrero ficará sem jogar até 2019 Atacante peruano conseguiu jogar a Copa da Rússia, após pedir apelo ao governo Suíço, pedindo que caso fosse tratado após o Mundial

Num novo capítulo de uma novela jurídica pouco comum no mundo do futebol, o atacante do Internacional Paolo Guerrero não poderá mais entrar em campo até o final do ano. Nesta quinta-feira (23), a Justiça suíça derrubou um efeito suspensivo que o Tribunal Federal do país europeu havia concedido à sua suspensão original e que acabou permitindo que o peruano pudesse disputar a...