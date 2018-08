Esporte Justiça mantém proibição e torcedores do Vasco não podem ir a estádios Presos por policiais do Grupo Especial de Policiamento em Estádios da Polícia Militar, os réus estão sendo acusados de formação de quadrilha, incitação à violência e desobediência

O juiz em exercício no Juizado do Torcedor e Grandes Eventos do Rio de Janeiro, Bruno Rulière, manteve o afastamento de eventos esportivos de 71 torcedores do Clube de Regatas Vasco da Gama, que estiveram nesta segunda-feira (20), no Fórum Central do Rio, em audiência de instrução e julgamento de processo instaurado no ano passado. Presos por policiais do Grupo ...