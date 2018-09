Esporte Justiça determina rescisão de contrato do meia Wagner com o Vasco Meia pedia liberação para se transferir para um time árabe

A Justiça do Trabalho determinou a rescisão do contrato do meia Wagner com o Vasco. O jogador de 33 anos obteve a decisão favorável após ingressar com ação que pedia sua liberação para acertar com um clube do Catar. Wagner alegou que o time carioca não estava recolhendo seu FGTS desde janeiro do ano passado. O Vasco ainda não se pronunciou sobre o caso, que cabe recurso. A decisã...