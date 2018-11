Esporte Justiça determina penhora da taça do Mundial do Corinthians; Andrés ironiza Presidente do clube paulista diz que "pelo menos tem duas taças"

O juiz Luis Fernando Nardelli, da 3.ª Vara Cível de São Paulo, acatou o pedido do Instituto Santanense e determinou nesta quinta-feira (8) a penhora da taça do Mundial de Clubes de 2012 do Corinthians. A entidade cobra uma dívida de R$ 2,48 milhões. O presidente corintiano, Andrés Sanchez, concedeu entrevista coletiva também nesta quinta-feira e ironizou a decisã...