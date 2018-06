Esporte Junior Brandão diz estar vivendo melhor fase da carreira Contratado após se destacar pelo Iporá, o atacante já tem 5 gols marcados na Série B

Junior Brandão tem aproveitado a lacuna deixada por Tito no ataque do Dragão. Nos últimos 5 jogos, o atacante marcou 5 gols e se tornou vice artilheiro da Segundona. Segundo o camisa 9, o momento vivido é bem especial, pois ele se considera importante para o elenco e gostaria que a boa fase durasse até o fim da competição. “Não sou intocável, mas me considero import...