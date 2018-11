Esporte Juninho comemora chance no Vila Nova e diz que secará rivais Colorado está na 7ª posição, com 55 pontos, dois a menos que o primeiro time da zona de classificação

Sonhando ainda com o acesso à elite do futebol nacional, apesar das dificuldades, o Vila Nova se prepara para a primeira de duas decisões que encerram a Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo da vez é contra o Criciúma, neste sábado (17), às 19h30, no Serra Dourada, válido pela 37ª rodada. A próxima partida contará com um elemento a mais para o drama vilanovense. Como o...