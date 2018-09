Esporte Julio Almeida é campeão no Mundial de Tiro na pistola de fogo central O experiente atleta garantiu esse título inédito para o país, se tornando o primeiro brasileiro campeão individual de Tiro Esportivo

O brasileiro Julio Almeida conquistou uma medalha de ouro no Mundial de Tiro Esportivo, que está sendo realizado em Changwon, na Coreia do Sul. Nesta quinta-feira (13), ele venceu a prova de pistola 25 metros de fogo central, uma disputa que não faz parte do programa olímpico. Julio Almeida, de 48 anos, representou o Brasil em duas edições dos Jogos Olímpicos. E tamb...