Julgado por ofender árbitro, técnico do Goiás é punido com quatro partidas de suspensão

Expulso na rodada de abertura do Campeonato Goiano, o técnico Hélio dos Anjos foi julgado nesta sexta-feira (26) pelo Tribunal de Justiça Desportiva de Goiás (TJD-GO) e punido com quatro partidas de suspensão e multa de R$ 5 mil. O treinador já cumpriu um jogo, pois ficou ausente do banco de reservas no clássico contra o Vila Nova.

O Goiás pediu efeito suspensivo da pena até que seja julgado o recurso, no que foi atendido de forma parcial, a partir do cumprimento de metade da pena , ou seja, da segunda partida. Assim, Hélio dos Anjos fica fora do jogo deste domingo (28), contra o Itumbiara, no Estádio JK, mas poderá voltar a comandar o time no banco de reservas na rodada seguinte.

O técnico foi expulso após reclamar do fato de o quarto árbitro do jogo contra a Aparecidense avisar o árbitro da partida sobre um pênalti cometido por um jogador esmeraldino.

Hélio dos Anjos foi denunciado com base no artigo 243-F do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê punição de uma a seis partidas de suspensão, além de multa, para quem "ofender alguém em sua honra".