Esporte Judocas brasileiros voltam a ser eliminados precocemente no Mundial Líder do ranking da categoria, Maria Portela é derrotada por cubana; na terça, Mayra Aguiar luta

O judô brasileiro somou mais um dia ruim no Mundial de Baku, no Azerbaijão. Os pesos médios Maria Portela (até 70kg) e Rafael Macedo (até 90kg) não avançaram nesta segunda-feira (24) para a disputa de medalhas. Portela parou nas oitavas de final diante da atual vice-campeã mundial, Maria Pérez, de Porto Rico, e Macedo foi derrotado na primeira luta diante do grego Theodoro T...