Esporte Judô do Brasil fica sem medalhas no 1º dia de Grand Prix na China Neste sábado, o judô brasileiro será representado por cinco atletas no evento chinês

O Brasil ficou sem medalhas no primeiro dia de disputas do Grand Prix de Hohhot, na China. Nesta sexta-feira (25), os judocas ligeiros Gabriela Chibana (48kg) e Phelipe Pelim (60kg) chegaram a participar da luta pelo bronze, mas foram derrotas pela mongol Urantsetseg Munkhbat e pelo russo Albert Oguzov, respectivamente. Gabriela avançou às semifinais com vitória...