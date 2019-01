Esporte Jovens jogadores querem ganhar projeção no Tigre Goleiro Saulo e zagueiro Patrick chegam por empréstimo até o final do ano, buscando oportunidades de jogar e aparecer no mercado

O Vila Nova apresentou na tarde desta quinta-feira (10) o goleiro Saulo, que estava no Botafogo, e o zagueiro Patrick, que vem do Ceará. Os dois jogadores são jovens, e chegam ao Tigre buscando um espaço no elenco, para ter mais projeção no cenário nacional. Saulo, de 23 anos, foi formado nas categorias de base do Botafogo, onde foi surpreendido com a oportunidade de jog...