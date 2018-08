Esporte Jovem piloto conta com empurrão da experiência Corrida do Milhão será disputada neste domingo, em Goiânia, e promove encontro de gerações

No mundo da Stock Car a experiência de pilotos e chefes de equipes é algo tradicional que, aos poucos, vai passando por uma renovação entre os competidores. A 10ª edição da Corrida do Milhão, que será realizada neste domingo, no autódromo de Goiânia, a partir das 11h30, terá lado a lado o piloto mais jovem do grid, Bruno Baptista, de 21 anos, e a experiência do chefe da equ...