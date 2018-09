Esporte Jovem piloto é o único goiano campeão na 6ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross Etapa nacional contou com promessas na disputa e com dois goianos no pódio em diferentes categorias

Goiás recebeu a 6ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross, no último fim de semana, no Motódromo Setor Darcy Chaves, em Morrinhos. A competição atraiu pilotos de todo o País para a disputa e também contou com a presença de estrangeiros, que lideraram as baterias nas principais categorias. Apenas dois goianos conseguiram chegar ao pódio. Os únicos goianos a gara...