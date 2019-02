Esporte José Aldo vence Renato Moicano no UFC Fortaleza A noite também contou com a finalização de Marlon Moraes sobre Raphael Assunção

O UFC Fortaleza foi palco de mais uma importante vitória de José Aldo no octógono. Na madrugada deste domingo (3), o ex-campeão peso pena entrou no Centro de Formação Olímpica (CFO) e levou os fãs à loucura ao nocautear Renato Moicano. A noite também contou com a finalização de Marlon Moraes sobre Raphael Assunção, resultado que pode definir o próximo desafiante pelo c...