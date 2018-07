Esporte José Aldo supera norte-americano por nocaute e volta a vencer no UFC O ex-campeão do peso-pena derrotou o norte-americano Jeremy Stephens por nocaute técnico

O lutador brasileiro José Aldo encerrou um jejum de dois anos sem vitórias e voltou a vencer na noite deste sábado, no UFC Calgary, no Canadá. O ex-campeão do peso-pena (até 66kg) derrotou o norte-americano Jeremy Stephens por nocaute técnico aos 4min19s do primeiro round da luta. Um soco na linha da cintura acabou com o confronto nesta noite. José Aldo acertou o r...