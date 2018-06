Esporte Jornal argentino brinca com tropeço da seleção brasileira na estreia

A seleção brasileira teve uma apresentação ruim na estreia da Copa do Mundo e ficou no empate por 1 a 1 com a Suíça no domingo, em Rostov, pelo Grupo E. O jornal argentino Olé aproveitou o tropeço da equipe de Tite e manchetou a edição desta segunda-feira com a frase: "Vai ser um parto". Abaixo do texto, uma imagem de Neymar caído no gramado com cara de dor, como s...