Esporte Jornais repercutem eliminação da Alemanha da Copa: 'Maldição mundial' Seleção alemã foi derrotada pela Coreia do Sul por 2 a 0 e ficou fora das oitavas de final da Copa do Mundo; 'pesadelo se tornou realidade'

A eliminação precoce da seleção da Alemanha da Copa do Mundo foi o tom das capas das principais publicações do mundo. Atual campeã, a equipe perdeu por 2 a 0 para a Coreia do Sul e deu continuidade a um tabu o qual apenas o Brasil está a salvo: desde 2002, as seleções que foram campeãs de um Mundial caíram ainda na primeira fase na edição s...