Esporte Jorginho volta como “maior contratação” do Atlético Jogador retorna do futebol árabe e, em meio ao assédio de clubes da Série A, terá status de referência

Após a segunda aventura fora do País, pois foi emprestado ao Al Qadisiya (Arábia Saudita), o meia Jorginho voltou ao Atlético. Na reunião com o presidente eleito e diretor de futebol do Dragão, Adson Batista, o jogador foi definido pelo dirigente como a maior contratação do Dragão para 2019. Ele voltará ao clube no qual disputou mais de 200 jogos oficiais e ganhou título...