Esporte Jorginho treina entre os titulares e pode reestrear pelo Atlético Meia realizou trabalhos de fortalecimento muscular e pode ser a principal novidade do Dragão contra a Aparecidense, neste sábado (26)

O Atlético pode ter mudanças para encarar a Aparecidense, neste sábado (24), pela 3ª rodada do Campeonato Goiano. A principal novidade será no meio-campo, com Jorginho, que está pronto para reestrear pelo Dragão e treinou na formação titular durante a última atividade do clube para o confronto. Nas últimas semanas, Jorginho realizou trabalhos voltados para a part...