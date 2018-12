Esporte Jorginho se despede de clube árabe e fica perto do Atlético Meia não terá seus direitos econômicos comprados pelo AL Qadisiya e terá de retornar ao Dragão

Com poucas contratações confirmadas e um elenco ainda com muitas lacunas, o Atlético deve receber um reforço considerável nos próximos dias. O meia Jorginho, de 27 anos, que tem contrato com o clube, publicou na tarde desta terça-feira um texto de despedida do Al Qadisiya, clube da Árabia Saudita que ele defendeu nesta temporada, emprestado pelo rubro-negro. Assim, fica d...