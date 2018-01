Jorginho recebe proposta e deve deixar o Atlético

O Atlético deve perder o meia Jorginho para o restante da temporada. O jogador recebeu uma proposta de um clube do mundo árabe e deve se transferir, por empréstimo - ele tem contrato com o rubro-negro até o final de 2020. Ele está fora do clássico desta tarde contra o Vila Nova, às 17 horas, no Estádio Olímpico.

Segundo o vice-presidente e diretor de futebol do Atlético, Adson Batista, a negociação deve sair para atender um desejo do atleta. "Sou contra essa saída. Ele vinha sendo nosso capitão e tem uma história no Atlético, mas é a vontade dele", comentou o dirigente.

Adson ressaltou que a oficialização do negócio e a divulgação dos detalhes devem ocorrer no início da próxima semana. "Estamos focados no clássico contra o Vila Nova. Segunda-feira cuidaremos de resolver esta situação", comentou Adson, que admitiu que existe uma proposta oficial pelo atleta.

O Al-Qadisiyah seria o clube de destino de Jorginho, que ficaria vinculado ao clube da Árabia Saudita até o final de novembro - o tempo de empréstimo seria acrescido no contrato do atleta com o clube brasileiro, que receberá cerca de R$ 2 milhões pela cessão temporária do meia.

Jorginho não participou do jogo contra a Aparecidense - derrota por 2 a 1, na quarta-feira - e esteve fora dos treinamentos com o restante do elenco atleticano no fim da semana. "Ele alegou que estava lesionado", disse Adson, quando questionado se a ausência do meia teria relação com a negociação.

No início de 2015, Jorginho chegou a ser emprestado para o Seongnam, da Coreia do Sul, mas não se adaptou e retornou ao clube no meio daquele ano, antes do fim do prazo estipulado em contrato. Pelo clube coreano, ele disputou 11 jogos e marcou apenas um gol.