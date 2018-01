Jorginho deixa treino mais cedo e deve desfalcar Atlético

O Atlético tem uma dúvida para o jogo desta quarta-feira, às 20h30, diante da Aparecidense, pela 3ª rodada do Campeonato Goiano. O meia Jorginho deixou o treino desta terça-feira mais cedo se queixando de um incômodo muscular e pode não atuar diante do Camaleão no Olímpico.

"Temos um pouco mais de 24 horas até o jogo. Vamos aguardar a avaliação médica. Se o Jorginho for uma perda, será uma perda grande", comentou o treinador atleticano João Paulo Sanches, que testou o volante Diego Valderrama no lugar do meia.

Valderrama atuaria ao lado de Diego Silva, liberando mais a participação de Fernandes na criação de jogadas, ao lado de Tomas Bastos, que ganhou a posição de Roger. "Temos peças de reposição, mas não com as mesmas características, mas que têm de fazer o time andar", destacou o treinador atleticano.

Para o confronto desta quarta-feira, João Paulo Sanches aposta em um rival menos retrancado. No confronto diante do Grêmio Anápolis, no sábado, pela 2ª rodada - empate por 0 a 0, no Olímpico -, o Atlético foi vaiado pela sua torcida. "Acredito que a Aparecidense venha um pouco mais à frente e nos dê espaço", declarou.