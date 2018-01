Jorginho é alvo do Botafogo

Após a saída de Luiz Fernando para o Botafogo, o clube carioca pode ser o destino de outro importante jogador do Atlético, o meia Jorginho. Diretor de futebol e vice-presidente do Atlético, Adson Batista confirmou que há o interesse do alvinegro, mas as negociações não evoluíram. “Interesse é uma coisa, mas o Botafogo não tem recurso para isso. A chance, no momento, é zero do Jorginhor ir para lá”, destacou Adson.

Segundo o vice de futebol do Botafogo, Gustavo Noronha, não tem nenhuma negociação em curso pelo Jorginho, mas é um jogador interessante. Outro alvo do clube carioca seria Renatinho, do Paraná.

Jorginho, de 27 anos, ainda não deu coletiva após o início da pré-temporada. De todos os jogadores que permaneceram no time, apenas dois não participaram das entrevistas, Gilvan e Jorginho. O zagueiro teve a saída confirmada segunda-feira.