Jorge Luiz pede demissão e não comanda mais o Rio Verde

Após três derrotas seguidas, o técnico Jorge Luiz não será mais treinador do Rio Verde. O comandante de 52 anos pediu demissão do clube nesta quinta-feira (1º). Segundo o presidente do Verdão do Sudoeste, além dos resultados ruins, a relação entre o treinador e o diretor de futebol do clube, Reino Alves, pesaram na decisão do ex-jogador do Vasco da Gama.

“Sentamos hoje pela manhã e conversamos bastante. Ele (Jorge Luiz) achou melhor pedir para sair. Alegou que não estava satisfeito com os resultados e também falou sobre a relação ruim com nosso diretor de futebol (Reino Alves). Eles já tiveram alguns desentendimentos e por isso, achou melhor sair”, explicou o presidente Wolney Marques.

O dirigente do Rio Verde informou que na partida contra a Aparecidense, sábado (3), no Anníbal Batista de Toledo, o time alviverde será comandado pelo auxiliar técnico do clube, Marcos Estevam. “Não tenho nada para reclamar do trabalho feito pelo Jorge, infelizmente os resultados não vieram”, salientou Wolney Marques.

A expectativa do presidente do Verdão do Sudoeste é que no começo da próxima semana um novo treinador seja anunciado pelo clube. O diretor de futebol Reino Alves não atendeu as ligações do POPULAR até a conclusão da nota.