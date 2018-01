Jorge Batata serve como exemplo para novatos

No Goiás, de 1987 a 92, Jorge Batata não foi sinônimo só de um jogador de defesa. Fez bem mais que isso. “Fui zagueiro. Era lateral esquerdo, mas cheguei a jogar na lateral direita”, cita o ex-atleta do Goiás e que foi um cigano no futebol goiano e em outros clubes do País. Mas, fez história no alviverde, com quatro títulos do Goianão (1987/89/90 e 91), uma semi da Cop...