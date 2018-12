Esporte Jonathan prevê dificuldade grande e pede Atlético-PR 'inteligente' em 1ª final Atleta é o que tem mais partidas disputadas em competições continentais, dentro do elenco do clube

A experiência do lateral-direito Jonathan é um dos suportes do time do Atlético-PR para o primeiro jogo da decisão da Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira, às 22h45 (horário de Brasília), no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, na Colômbia. Aos 32 anos, Jonathan soma 61 partidas em Libertadores e Sul-Americana disputadas com as camisas de Atlético-PR, Santos...