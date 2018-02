Jonathan avalia semana de preparação antes do clássico contra o Vila Nova

Com a eliminação precoce na Copa do Brasil, o técnico Claudio Tencati vem tendo a primeira semana completa para trabalhar o grupo do Atlético desde que chegou. Com treinamentos em dois períodos, os trabalhos vêm sendo intensos para o grupo rubro-negro que ainda não perdeu no Goianão com Tencati no comando – foram quatro jogos sendo dois empates e duas vitórias.

“A semana está sendo produtiva, o clima está descontraído. Estamos trabalhando bastante para que a consequência de tudo isso seja o resultado positivo não só diante do Vila Nova, mas no restante da competição”, avaliou o lateral direito Jonathan, um dos remanescentes da equipe.

Apesar de ter a semana livre e o adversário realizar na noite desta quinta-feira (22) um duelo decisivo pela Copa do Brasil, Jonathan acredita que o Dragão não chega como favorito para o duelo.

“Isso não vai interferir, quando a bola rolar será um clássico e todos vão querer vencer. Eles vão vir pra cima e temos que ter consciência que trabalhamos uma semana inteira e podemos vencer esse jogo”, destacou o jogador.

Atlético e Vila Nova já se enfrentaram neste Goianão, ainda no 1ª turno, no Estádio Olímpico. O Tigre levou a melhor e venceu por 2 a 1. O próximo duelo entre os dois acontece neste domingo (25), às 17 horas, no Serra Dourada, pela 10ª rodada do campeonato.