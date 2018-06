Esporte Jogos dos grupos F e G estão na pauta do dia

Quinto dia da Copa do Mundo, esta segunda-feira (18) começa com Suécia x Coreia do Sul, às 9 horas (de Brasília), em Nizhny Novgorod. A partida complementa a 1ª rodada do Grupo F, que tem o México como líder. O segundo jogo do dia, às 12 horas (de Brasília), terá a estreia da seleção de Panamá contra a bem cotada Bélgica. As duas equipes abrem o calendário do Grup...