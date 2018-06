Esporte Jogos do sexto dia de Copa têm artilheiros em campo

Colombianos, japoneses, senegaleses e poloneses, do Grupo H, fecham, nesta terça-feira (19), a 1ª rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. O sexto dia de jogos ainda será marcado pela abertura da 2ª rodada com os anfitriões voltando a campo. Na Colômbia, a expectativa é pela utilização ou não do meia James Rodríguez. Artilheiro da última Copa com seis gols, o me...