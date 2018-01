Jogos da seleção brasileira de basquete em Goiânia serão no Goiânia Arena

As partidas que a seleção brasileira de basquete fará em Goiânia pelas Eliminatórias das Américas serão no Ginásio Goiânia Arena, que tem capacidade para 12 mil pessoas. O Brasil vai enfrentar, nos dias 22 e 25 de fevereiro, as seleções de Colômbia e Chile, respectivamente, pelo classificatório para a Copa do Mundo da China/2019, caminho obrigatório que o Brasil terá de seguir para conseguir classificação para as Olimpíadas de Tóquio/2020.

Antes, a intenção era organizar os jogos no Ginásio Rio Vermelho, no Centro, mas o local está indisponível, segundo a Agência Goiana de Transportes e Obras (Agetop), porque entrará em reforma. Assim, a Confederação Brasileira de Basquete (CBB) aprovou o Goiânia Arena como casa da seleção.

A Gerente de Eventos Jaqueline Barros e a Coordenadora Técnica Soraya Nobre, ambas da CBB, fizeram uma visita técnica ao local nesta quarta-feira (24).

"Temos de seguir padrões não apenas da Confederação Brasileira de Basquete, mas também da Federação Internacional de Basquetebol (Fiba). Além de um bom espetáculo em quadra, queremos que o público tenha boa receptividade e volte para outros jogos”, disse Jaqueline Barros.

O confronto contra a Colômbia será no dia 22 de fevereiro (quinta-feira), às 19 horas. Três dias depois, o Brasil enfrenta o Chile, às 20 horas.

Os valores dos ingressos, assim como locais de venda, ainda não foram definidos pela CBB.