Esporte Jogo matinal é convite à família e ao calor intenso

Mesmo no calor da manhã deste domingo (20), o Dragão bateu o Azulão do Vale com bom público - 4.018 pessoas e 3.255 pagantes - com a presença da chamada “família atleticana”. É dela que o clube busca se aproximar, como no caso da paulista Shirley Batista de Souza, de 79 anos. Criativa, ela estava acompanhada dos filhos Sônia Francisca e Célio Francisco e de bisnetos, que se ...