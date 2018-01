Jogo entre Goiás e Vila Nova muda do Serra Dourada para o Olímpico

O jogo entre Goiás e Vila Nova, pela 2ª rodada do Campeonato Goiano, será no Estádio Olímpico, que voltará a receber um clássico após 13 anos. Antes marcada para o Serra Dourada, a partida será dia 21 (domingo), às 17 horas. Por causa de acordo entre os clubes firmado em 2017, o jogo terá torcida única do mandante, a do Goiás.A alteração será formalizada na segunda-feira ...