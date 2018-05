Esporte Jogo entre Atlético e Goiás terá apenas torcida do clube rubro-negro Iniciativa foi da direção atleticana para evitar qualquer ato de violência, já que o rival não vive um bom momento

O Atlético anunciou, nesta terça-feira (29), por meio de seu vice-presidente e diretor de futebol, Adson Batista, que o clássico diante do Goiás, no sábado (2), às 16h30, permanece no Estádio Olímpico, mas será com torcida única. Assim, como o mando é do Dragão, apenas torcedores rubro-negros poderão comparecer ao estádio. "O acordo foi um pedido do Atléti...