Jogo em Ipameri reedita final da 2ª Divisão

Finalistas da edição de 2018 da Divisão de Acesso do Campeonato Goiano, Novo Horizonte e Crac medem forças já na 1ª rodada da elite do Estadual deste ano, no estádio Durval Ferreira Franco, em Ipameri, às 16h30 deste domingo (20).Derrotado naquela decisão, o Novo Horizonte não levará para a partida o sentimento de revanche. De acordo com o diretor de futebol do clube,...