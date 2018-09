Esporte Jogo de vícios e virtudes entre Goiás e Atlético Rivais preparam estratégias para clássico goiano. Times vivem fases de ascensão

Goiás e Atlético farão o clássico goiano da Série B, no sábado, com defeitos e virtudes. Diferentemente do 1° turno, quando ainda tentavam estabilizar campanhas, os dois clubes se reencontram pela 27* rodada, no Estádio Olímpico, com metas muito bem definidas no torneio. Ambos têm como obsessão o acesso à elite e enxergam no título um sonho não tão distante após tropeços s...