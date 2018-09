Esporte Jogo da seleção brasileira de basquete em Goiânia é cancelado Imbróglio envolvendo as Ilhas Virgens impede chegada ao Brasil e time verde-amarelo deve ganhar por W.O.

O jogo entre Brasil e Ilhas Virgens que seria disputado no Goiânia Arena na noite deste domingo (16), às 21 horas, foi cancelado. A delegação do país caribenho não previu a emissão dos vistos de entrada para entrar no País, com isso a partida, válida pela 2ª fase das Eliminatórias do Mundial da China 2019 não será realizada. A seleção das Ilhas Virgens jogou na Ven...