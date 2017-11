Jogo da Ponte é paralisado após torcida invadir gramado depois de time levar gol

A torcida da Ponte Preta invadiu o gramado do estádio Moisés Lucarelli após o terceiro gol do Vitória, no confronto entre as duas equipes, na tarde deste domingo (26), em Campinas, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado de 3 a 2 para o time baiano, o clube paulista está rebaixado para a Série B. O jogo ainda não foi oficialmente encerrado enquanto a arbitragem aguarda garantias de segurança para que o mesmo tenha seus últimos minutos de disputa realizados.



Parte da torcida da Ponte derrubou o alambrado que separa a arquibancada do campo e invadiu o gramado. A atitude gerou pânico entre os jogadores das duas equipes que, temendo agressões, saíram correndo em direção aos respectivos vestiários. O mesmo aconteceu com o grupo de arbitragem.



A Polícia Militar agiu rapidamente, entrou no gramado e correu em direção ao setor do alambrado que havia sido derrubado. Os torcedores da Ponte Preta que haviam entrado no gramado recuaram, e voltaram para o setor de arquibancada. Bombas de efeito moral foram disparadas para intimidar os mais exaltados. O estádio foi sendo gradativamente evacuado. Não há informações sobre feridos graves.



A Ponte Preta abriu 2 a 0 com apenas com 15 minutos do primeiro tempo. Mas a expulsão do zagueiro Rodrigo, aos 20 minutos da etapa inicial, mudou a história do jogo. O Vitória cresceu na partida e, na etapa final, marcou três gols, com André Lima e Tréllez (duas vezes). Após o terceiro gol, aos 36 minutos, parte da torcida invadiu o gramado.