Esporte Jogando no Olímpico, Goiás empata com o Santos pelo Brasileiro de Aspirantes Time esmeraldino saiu na frente com Jacó, desperdiçou pênalti com Robson e sofreu empate da equipe paulista

Jogando no Estádio Olímpico, o Goiás empatou com o Santos pelo placar de 1 a 1 pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes, na tarde desta quinta-feira (19). O alviverde saiu na frente, com gol de Jacó, ainda no primeiro tempo e levou o empate na reta final do jogo, ao sofrer gol de Sabino. A partida foi marcada pelas várias chances de gols perdidas pelo Goiás. A equi...