Esporte Jogando em Jaraguá, Goiânia vai atrás de 1 ponto para voltar à elite

A Divisão de Acesso chega neste final de semana à 14ª rodada e duas equipes já carimbaram o acesso para a elite, Crac e Novo Horizonte. Porém, nesta rodada, o Goiânia também pode retornar à principal divisão do futebol goiano, após 11 anos longe. O Galo entra em campo contra o time do Jaraguá, neste sábado, às 18 horas, no Estádio Amintas de Freitas. Com 22 pontos, o Gal...