Esporte Jogando em casa, Atlético é derrotado pelo Vasco no Brasileiro Sub-20 Com gols de Hugo Borges e Rodrigo os cariocas venceram por 2 a 0

Pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, o Atlético enfrentou o Vasco, nesta quarta-feira (11), no estádio Olímpico, porém mesmo atuando em casa, os meninos do Dragão não conseguiram segurar os visitantes e acabarem sendo derrotados pelo placar de 2 a 0. Hugo Borges e Rodrigo marcaram para a equipe carioca. Jogando em casa, o Dragão tentou impor seu ri...